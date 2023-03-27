Синоптики предупредили о значительном ухудшении погоды 28 марта в Киеве и области: подробный прогноз

В Киеве и Киевской области во вторник, 28 марта, синоптики прогнозируют днем сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В регионе возможны порывы ветра 17-22 м/с, на дорогах гололедица.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевщине на 28 марта. Облачная погода, ночью дождь с переходом в мокрый снег, днем сильный мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с, днем порывы 17-22 м/с. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем понижение до 0-5°С тепла; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем понижение до 2-4°С тепла", – говорится в сообщении.

Синоптики предупредили, что подобные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Добавим, по информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве 28 марта весь день. Утренний мелкий дождь днем может усилиться, а ближе к вечеру сменится на мелкий снег.

Стоит отметить, что начиная с 28 марта, в Киевской области ожидается снижение температуры и осадки. 28 марта дождь и мокрый снег; температура в течение суток 1-3°С тепла. 29 марта ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег; температура ночью 2-4°С мороза, днем 3-5°С тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!