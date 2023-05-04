Синоптики предупредили о заморозках ночью в Киевской области: когда ожидать понижения температуры

В Киеве и Киевской области ночью с 6 по 9 мая синоптики прогнозируют ночные заморозки. Температура на поверхности почвы 0-5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. Ночью 6, 7, 8 и 9 мая на поверхности почвы заморозки 0-5°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 5-7 мая по Киевской области и Киеву ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Жителей столичного региона призвали быть осторожными в обращении с огнем на открытом воздухе.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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