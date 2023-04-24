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"С военной точки зрения это полигон": Буданов оценил, могут ли войска РФ пойти в наступление на Киев из Беларуси

Олег Тимченко
Жизнь столицы
1 минута
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Буданов рассказал, возможно ли сейчас новое наступление на Киев

По состоянию на сегодняшний день никаких угроз нового наступления на Киев со стороны Беларуси не существует. Россия использует территории соседнего с Украиной государства исключительно для подготовки своих мобилизованных граждан.

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Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает РБК-Украина. При необходимости украинские защитники готовы дать отпор врагу.

"Вы знаете, я был так рад, что мне уже где-то полгода никто этот вопрос не задавал. Потому что каждый раз, когда поднимался градус общественного напряжения, ко мне все бежали и говорили: "Завтра беларусы атакуют, что делать?" Я всем говорил: "Нет, они не атакуют". Мне отвечали: "Нет, вы ничего не понимаете". И так было каждый раз (о наступлении оккупантов на Киев со стороны Беларуси. – Ред.). И тут вы снова об этом. Нет, по состоянию на данный момент никаких угроз по этому направлению не существует", – рассказал Буданов.

Он добавил, что в настоящее время РФ использует Беларусь исключительно для подготовки своих мобилизованных граждан, а также "для определенного политического давления на западные страны и так далее".

"А с военной точки зрения это полигон. Поскольку российские полигоны не позволяют то количество войск, которое есть, одновременно тренировать", – резюмировал Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая попытка наступления войск страны-агрессора РФ через Чернобыльскую зону отчуждения почти невозможна из-за болотистого характера местности весной. Кроме того, было проведено минирование территории.

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