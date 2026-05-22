С помощью поддельного завещания пыталась наследовать чужое имущество на 7 млн грн: полицейские разоблачили жительницу Киева. Подробности дела

Правоохранители разоблачили жительницу Киева, которая, по информации следствия, подделала завещание на чужое имущество стоимостью более 7 миллионов гривен. Оформить наследство она пыталась на собственную дочь.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленнице сообщили о подозрении.

Что известно

"38-летняя жительница Киева организовала изготовление поддельного документа ипыталась оформить наследство постороннего для нее умершего жителя Бердянска. Благодаря внимательности нотариуса незаконное отчуждение недвижимости удалось предупредить. После смерти мужчины в феврале 2025 года открылось наследство на ряд объектов его недвижимого имущества, расположенных в Запорожье и временно оккупированном Бердянске общей стоимостью более 7 млн грн", – говорится в сообщении.

Следователи установили, что киевлянка организовала изготовление поддельного завещания от имени умершего. Согласно фальшивому документу,наследницей имущества должна была стать ее малолетняя дочь. Для этого она нашла "дельцов", которым она передала им персональные данные ребенка для внесения в поддельный документ. В дальнейшем сообщники изготовили фиктивный нотариальный документ с использованием реквизитов и данных бланка, который фактически был использован еще в 2021 году.

В июле 2025 года злоумышленница обратилась к частному нотариусу в Запорожье и подала поддельное завещание вместе с заявлением о принятии наследства от имени своей малолетней дочери, пытаясь оформить право собственности на недвижимость умершего.

"Во время проверки документов нотариус обнаружил признаки подделки. В связи с этим нотариальные действия были остановлены, а попытка незаконного завладения имуществом – предупреждена", – отметили в пресс-службе.

На днях правоохранители сообщили злоумышленнице о подозрении по фактам мошенничества и подделки документов.

