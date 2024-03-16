Передал дроны и бронированный автомобиль: Кличко посетил защитников Украины на Донбассе и анонсировал новую помощь. Видео

Виталий Кличко посетил украинских военных, защищающих нашу независимость на Донбассе. Воины получили FPV-дроны, бронированный автомобиль системы РЭБ. Кроме того, мэр Киева анонсировал новую партию помощи.

Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале. Киевская община продолжает помогать защитникам Украины.

"Вернулся из Донбасса, где посетил наших бойцов и передал самое необходимое, за чем они обращаются. Заехал в четыре подразделения. В качестве благотворительной помощи 5 киевской отдельной штурмовой бригаде привез 50 fpv-дронов. 47-й отдельной механизированной бригаде – 100 таких дронов. Бронированный автомобиль "Кобра" теперь у бойцов 112-й бригады терробороны Киева", – рассказал Кличко.

Кроме того, мэр посетил бойцов спецподразделения ГУР МО "Кракен", в частности группы "Гюрза", которым передал систему РЕБ,

"Пообщался с ребятами, которые восстанавливаются после ранений и готовятся к выполнению боевых задач. Им передал систему РЭБ. Готовим новую помощь, которая вскоре отправится нашим военным на передовую. Слава Украине, слава ее защитникам!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевский городской совет в четверг, 29 февраля, во время заседания увеличил расходы на программу "Защитник Киева" до почти 5 млрд гривен. Деньги, в частности, пойдут на материально-техническое обеспечение сил обороны и безопасности.

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