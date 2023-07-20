С картинами и игровой приставкой: в Киеве мужчина обустроил в подъезде дома зону отдыха. Фото

В Дарницком районе Киева местный житель в подъезде многоэтажного дома обустроил интересную и комфортную зону отдыха. На стене, в частности, есть карта Украины с патриотической подсветкой, а желающие могут даже сыграть в игры на старой приставке.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Дарницкой районной госадминистрации. На воплощение своей затеи киевлянину понадобилось несколько лет.

"Обычный подъезд типового дома может превратиться в интересное и комфортное место отдыха, если приложить немного усилий и любви. Именно такое парадное есть в нашем районе по улице Бориспольские", – рассказали в РГА.

По словам идейного вдохновителя и исполнителя всех работ местного жителя Максима, замысел об обустройстве такого пространства отдыха у него возник три года назад.

Это произошло, когда киевлянин увидел сколько "нужных" вещей соседи выносят на помойку. А это и остатки строительных материалов, и мебель, и посуда, и даже бытовая техника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева во дворе многоэтажного дома растет настоящий банан. Экзотическое растение можно найти на столичных Позняках.

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