Рубан рассказал, от чего зависят сроки выхода Киева из "красной" зоны карантина

В Киеве наблюдаются улучшения с ситуацией по заболеваемости COVID-19. Но решение о послаблении карантина будет приниматься на уровне Кабмина.

Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает издание Сегодня. По его словам, уровень смертности в столице остается на высоком уровне.

"Единственный высокий показатель – это смертность. А вот что касается коечного фонда, нагрузки на медицинскую систему, занятости реанимационных коек, то мы наблюдаем явное улучшение ситуации", – отметил Рубан.

Он уточнил, что несмотря на улучшение, проверки относительно соблюдения карантинных ограничений продолжаются.

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"На данный момент 40 мобильных бригад работают днем и еще 10 проводят проверки ночью. Контроль за выполнением противоэпидемиологических мероприятий мы не уменьшаем", – подчеркнул Рубан.

Он добавил, что особе внимание уделяется проверкам торгово-развлекательных центров. В частности, ежедневно выписывается до 60 штрафов за то, что в ТРЦ пускают граждан без сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов.

Напомним, в скором времени в Украине изменят правила для "желтой" зоны карантина и введут дополнительные ограничения. В частности, для продолжения работы учреждений как персоналу, так и посетителям необходимо будет предоставить документ о полном курсе вакцинации против COVID-19.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 24 ноября зарегистрировали 1688 новых случаев COVID-19.