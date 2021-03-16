Ремонты, борьба с МАФами и чистота. Рейд по подземным переходам Киева. Видео

В Киеве с прихдом весны сошел не только снег, но даже целые участки асфальта на городских дорогах. Недавно в городе гремел скандал вокруг недавнего ремонта подземного перехода на Караваевых дачах. Мол, сделали работы в спешке и все посыпалось. Как оказалось, "зрады" в этом нет. Генподрядчик остановил ремонтные работы из-за мороза и снег до апреля.

Корреспондент OBOZREVATEL провел рейд по подземным переходам и узнавал как они "пережили" зиму и все ли так "печально". (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Первой локацией на нашем маршруте стал переход на станции метро "Театральная" – здесь традиционно чисто, нет неприятных запахов, а в киосках можно приобрести кофе или прессу. Уже совсем скоро в "поздемке" будут еженедельно собираться на танцы люди почтенного возраста. Как-никак, а это традиция, которой уже более 30 лет.

В прекрасном состоянии и отремонтированный в прошлом году переход под Крещатиком, который ведет к ЦУМу. Несмотря на то, что он был обновлен люди им особо не пользуются. Причина – обустроенный наземный переход. Киевлянам и гостям города он нравится больше.

А вот следующий подземный переход порадовал нас значительно меньше. Речь идет о тонеле под проспектом Академика Глушкова, возле станции метро "Теремки". Здесь в прошлом году демонтировали МАФы, однако ремонт здесь так и не начали. Впрочем, видно, что место убирают.

А переход от станции метро "Демевская" к Центральному автовокзалу, который удивляет всех надписями и граффити на стенах нас тоже утешил. Здесь работает освещение и нет мусора. А ведь еще каких-то пару лет назад переход был рассадником грязи и вони.

Еще одна радость – подземный переход от станции метро "Дарница" к Броварскому проспекту. Многие киевляне и гости города помнят его, как главную локацию торговцев одеждой и домашними животными.

Здесь годами продавали котов, собак, хомяков, а также духи и носки. Соседство, конечно, так себе. А какая тут давка была! Пройти на станцию метро в 8 утра было невозможно. Благо, не так давно стихийную торговлю разогнали, а переход отмыли и побелили потолок. Теперь в тонеле явно свободнее, а людям не приходится грубить и толкать друг друга в ежедневных давках.

Также нас порадовали подземные переходы на ВДНХ – все чисто, мусора нет вообще, как и стихийной торговли.

Отметим, что ни в одном из переходов мы не увидели бездомных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале центре Киева подземный переход превратили в "СИЗО". Арт-галерию создали для того, чтобы привлечь внимание к 48 крымским татарам, заключенным в тюрьмах России.