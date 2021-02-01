В центре Киева подземный переход превратили в 'СИЗО'. Фото

Подземный переход под Европейской площадью в центре Киева разрисовали под следственный изолятор.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, арт-объект сделали, чтобы привлечь внимание к 48 крымским татарам, заключенным в тюрьмах России.

Общественная организация КрымSOS уточнила, что автор мурала – грузинский художник Давид Кухалашвили.

Преобразование подземного перехода в коридор СИЗО – это часть арт-проекта "Подземный тупик".

Правозащитники сообщают, что крымские политзаключенные подвергаются пыткам, их содержат в переполненных камерах, в которых люди вынуждены спать по очереди, не дают видеться с родственниками. Есть случаи, когда мусульманам предлагают есть свинину, из-за чего те вынуждены голодать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве появился самый высокий в Европе мурал, из-за арт-объекта вспыхнули дискуссии.