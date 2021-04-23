Ремонт моста Метро в Киеве: что именно обновят и когда коммунальщики начнут работы

Уже в ближайшее время коммунальная корпорация "Киевавтодор" планирует объявить тендер для определения организации, которая будет заниматься разработкой проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста Метро в столице.

OBOZREVATEL узнавал подробности будущего масштабного обновления самого первого метромоста Украины.

Мост Метро – это двухъярусное комбинированное сооружение длиной 684,5 м и шириной 28 м. Верхний ярус предназначен для движения поездов по Святошинско-Броварской линии метро (красной – Ред.), нижний – для движения автотранспорта.

Движение по важной развязке открыли 5 ноября 1965 года, как раз незадолго до важных в то время праздников (6 ноября – Освобождение Киева, а 7 – День Октябрьской революции – Ред.). Инженером конструкции был выдающийся украинский мостостроитель Георгий Фукс.

С тех пор метромост, по которому ежедневно проезжают тысячи машин, поезда метро, ни разу не ремонтировали. В последние годы, начались разговоры о необходимости срочного ремонта объекта, а в 2020 году завершили ремонт другого метромоста – Русановского.

Теперь же очередь дошла и до моста Метро, но от проекта до начала ремонтных работ на таком большом объекте пройдет немало времени. Дело в том, что в 2008 году Минкульт издал приказ, о зачислении путепровода через Днепр в список памятников архитектуры и градостроения, науки и техники, местного значения (охранный номер 529/2Кв).

Соответственно, в рамках капремонта, необходимо провести еще и реставрационные работы. Сроки только подготовки необходимой документации могут занять до 15 месяцев.

Как сообщили OBOZREVATEL в КК "Киевавтодор" проектом предусмотрен ремонт проезжей части автопроездов, замена деформационных швов, обновят также все тротуары и перильные ограждения.

"Также отремонтируем конструкции прогонных строений и опор, ремонт соединений с мостом и другие виды работ", – рассказал главный инженер КК "Киевавтодор" Владимир Харченко.

А вот как организуют движение транспорта на время работ пока неизвестно. Схема организации дорожного движения будет утверждена патрульной полицией столицы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в конце 2021 года в Киеве должны открыть автосообщение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу. Сейчас там идут активные работы по строительству съездов на Подол и Русановские сады.