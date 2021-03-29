Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора КНУ

Избранный ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров заявил, что президента Беларуси Александра Лукашенко могут лишить звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, однако четкой процедуры лишения почетных званий пока нет.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"На самом деле на сегодняшний день отсутствует процедура. Мы живем в правовом государстве, поэтому должен быть механизм лишения таких званий", – сказал Бугров.

"Сейчас историко-мемориальная комиссия дала заключение ученому совету университета, что такого прецедента не было. И на этом дискуссия приостановилась, но она не завершена. Этот вопрос политико-правового характера. Поэтому я буду предлагать ученому совету создать комиссию из специалистов юристов, историков и политологов, чтобы разработать какое-то видение о возможности лишения, чтобы ученый совет это видение принял. Если такая политико-правовая возможность есть – это нужно делать", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко выиграл Владимир Бугров – кандидат философских наук, профессор и проректор КНУ по научно-педагогической работе.