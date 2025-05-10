Пьяный экс-'беркутовец' протаранил авто журналиста в Киеве и пытался убежать. Фото и видео

В Киеве мужчина, назвавшийся бывшим "беркутовцем", устроил масштабное ДТП. Он въехал в автомобиль журналиста Богдана Логвиненко, припаркованный на обочине, а также протаранил еще две машины.

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Освидетельствование виновника аварии показало, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сам Литвиненко рассказал в своем аккаунте в сети Instagram.

"Я только что чудом остался жив. Приехал за 30 мин до комендантской домой. Это русскоязычное чмо, у которого висит "Беркут", ствол при себе, въехало в меня, припаркованного на обочине по правилам, на скорости. К счастью, удар пришелся на заднее крыло, которое разбито. Кроме автомобиля, на котором я был за рулем – он протаранил еще два", – написал Логвиненко ночью 10 мая.

С места аварии ее виновник, по словам журналиста, пытался скрыться. Не дали ему этого сделать сосед Логвиненко и полицейская.

"Типа зовут Берестовенко Юрий Владимирович. Вероятно, заместитель начальника управления экономики – начальник отдела планирования капитальных расходов и ремонтных работ в КГГА...Драгер показал 3.05 при норме 0.2. Я спросил, что он делал во время Майдана. Ответ, конечно же, очевиден. Беркут. Тоже на видео. Как думаете, ехал с празднования дня победы?" – сыронизировал Логвиненко.

Он также добавил, что аварию нетрезвый водитель совершил на авто, принадлежащем его сыну: тот также прибыл на место ДТП. Судя по бурному диалогу между отцом и сыном, последний не знал, что отец решит погонять по городу на его машине, предварительно хорошенько что-то отпраздновав.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в результате ДТП перевернулась легковушка. В результате аварии образовалась пробка.

Также сообщалось, что в столице авто сбило электроопору и остановило движение троллейбусов.

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