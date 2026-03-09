Путеводитель по весеннему цветению в Киеве: где цветут азалии, сакуры, сирень, тюльпаны
В этом материале представляем вам полный путеводитель по весеннему цветению Киева с месяцами и локациями, который поможет спланировать прогулки и не пропустить самые короткие и красивые периоды цветения.
Темп задают азалии, которые уже начали сезон цветения. Поэтому самое время порадоваться ярким краскам после настоящей зимы.
МАРТ
Азалии и камелии
С начала марта уже цветут в оранжерее Ботсада Гришка, и это первая возможность увидеть цвет после зимы!
Подснежники и подснежники и подснежники
Ищите поляны в Ботсаду Гришко, в Сырецком дендропарке, или собирайтесь в путешествие в Холодный Яр на Черкащине!
Крокусы
Есть во многих парках и скверах в Киеве, есть поляны в Ботсаду Гришко, но ничто не сравнится с фиолетовыми склонами крокусов в Карпатах!
Абрикосы
Цветут везде, всегда первые и чувствуется всегда как впервые!
Ранняя сакура
В парке Наталка, в Ботсадах Фомина и Гришко, в Верхней Лавре, в парке Киото.
Форцизии
В каждом втором дворе - точечно, в Гришко, Фомина и на Владимирской горке - кучно! 💛
КВИТЕНЬ
Магнолии
Первые цветут в Ботсаду Фомина и на ВДНХ, дальше эстафету подхватывают те, что в Гришко, на Наталке, на Пейзажке, на Владимирской горке и много где их уже есть по городу, но самые эффектные пока что в ботсадах.
Мускари
Ботсад Гришко, Владимирская горка, Сад камней.
Церсис (иудовое дерево)
В Ботсадах Фомина и Гришко, в сквере Заньковецкой.
Японская слива
Часто путают с сакурой – но она обычно темнее и цветет раньше. Есть много по городу, но самые красивые возле Оперы и возле Фуникулера.
Садовые деревья
Вишни, алыча, груши, сливы - цветут везде!
Сакура
Последние годы заполонила Киев на радость киевлян! Ботсад Гришко, парк Киото, Ботсад Фомина, парк Наталка, сквер Алиева, б-р Верховной рады, сквер Заньковецкой, Пейзажная аллея, сквер Франко, сквер у Золотых ворот, сквер у Оперы, Межигорье, Владимирская горка, парк Победа, парк Отрадный, Японский сквер, парк Партизанской славы, Липкий б-р, Наводницкий парк и много где еще.
Тюльпаны
Здесь пальму первенства точно держит Добропарк!
Но первые всегда расцветают на Майдане. Еще ищите на Певческом поле, на Наталке, в Пуще Водице, и на многих других клумбах по городу.
Рододендроны
Роскошные заросли есть в Гришко, в EVA парке и в Межигорье! Чуть меньшая коллекция – в ботсаду Фомина.
МАЙ
Сирень
Это аромат месяца.
Цветет в каждом первом дворе, но самая большая и лучшая коллекция – Ботсад Гришко! Обязательно к посещению! Еще рекомендую обратить внимание на сиреневую аллею в парке Рыльского, а также роскошные кусты сирени найдете в Межигорье и в Сырецком дендропарке.
Яблони
Обожаю сады на ВДНХ и в Ботсаду Гришко.
И все же мои любимчики – розовые и бордовые райские яблоньки, например, в сквере Алиева!
Тамарикс
Розовая дымка, словно акварель на ветвях. Есть живописная поляна у Гришко и одиночные кусты по городу.
Глициния
В Киеве ее очень мало, я нашла в EVA парк и Сырецком дендропарке. Молодые кустики есть еще в Сырецком парке, в ботсаду Гришко и в Добропарке.
Но если хочется глицинии, езжайте в Черкассы! Там роскошные кусты растут в буддийском храме Белого Лотоса.
Пионы
Ботсад Гришко, Добропарк, а если хочется в путешествие – то Мельники на Черкасщине или самое большое поле пионов под Черновцами!
Каштаны
Символ города! Цветут точно не только на Крещатике. Я лично люблю Старокиевскую гору, Мариинский парк, Владимирскую горку и бульвар Вырского в этот период, хотя каштанов еще много по всему городу в парках, скверах и вдоль дорог!
Таким может быть маршрут весны в Киеве. Остается сверяться с погодой и не откладывать прогулки: у этого сезона всегда ограниченное время.