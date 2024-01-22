Пусть эта помощь будет вкладом для уничтожения врага: Кличко показал FPV-дроны для украинских военных на Донбассе. Видео

В Киев 40 FPV-дронов для военных 23-го отдельного батальона специального назначения ОПБ. Они защищают Украину от неприятеля на Донбассе.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Столичная община продолжит помогать ВСУ.

"В 23-й отдельный батальон специального назначения ОПБ, который обратился ко мне за помощью, отправятся 40 FPV-дронов. Бойцы несут службу и защищают Украину в Донбассе. И пусть эта благотворительная помощь будет вкладом в уничтожении врага! Слава Украине!", – написал Кличко.

Напомним, ранее мэр заявлял, что парламент фактически лишил местные власти возможности помогать Вооруженным силам и направлять средства из бюджетов городов нашим защитникам. Забрав НДФЛ, депутаты и правительство демонстрируют, что центральные власти не справились с финансированием армии.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев подготовил проект бюджета города на следующий год и, вопреки отобранному военному НДФЛ, продолжит поддерживать Вооруженные силы Украины. В частности, в 2024 году столица направит еще миллиард гривен нашим воинам.

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