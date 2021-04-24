Провизия, войска, укрытия: готов ли Киев к возможному вторжению из РФ

Президент РФ Владимир Путин стал понемногу отводить войска от границы с Украиной, но разговоры о возможности российской агрессии в Украине не утихают.

OBOZREVATEL разбирался, готов ли Киев к гипотетическому вторжению иностранных войск, и сколько людей могут спрятаться в подземных укрытиях города.

Вопросами защиты населения города занимается Департамент муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации.

Там нам рассказали, что даже в мирное время в столице разработана специальная схема на случай деятельности вражеских групп и незаконных вооруженных группировок.

"Подготовка к обороне города состоит из 3-х компонентов: защита от возможной бомбардировки, ракетных и артобстрелов. Департамент имеет систему оповещения, в городе есть более 500 специализированных подземных хранилищ и около 4000 объектов двойного назначения, которые могут быть использованы для защиты населения", – рассказал и.о. директора Департамента Олег Куявский.

Он также отметил, что в случае деятельности вражеских диверсионных групп и незаконных военизированных формирований в Киеве будут привлечены комплексные мероприятия территориальной обороны города, где военнослужащие 112 бригады терробороны будут действовать совместно с Нацгвардией, Нацполицией и СБУ.

Также к ликвидации любых чрезвычайных ситуаций будут привлекаться коммунальные предприятия "Муниципальная охрана" и КАРС, подчиненные Департаменту.

Укрытия и подземные хранилища столицы всегда поддерживаются в образцовом состоянии.

"В городе постоянно проводится работа по определению указанных укрытий и приведению их в соответствующее санитарно-техническое состояние в соответствии с требованиями и Рекомендациями по содержанию и эксплуатации сооружений двойного назначения и простейших укрытий, предоставленными Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям", – подчеркнул Куявский.

На сегодня в городе Киеве учтены более 500 хранилищ всех форм собственности, пятая часть из них – частной формы собственности.

А вот относительно запасов провизии в городе на случай возможной оккупации информацию получить практически невозможно, потому, что доступ к ней ограничен.

"Информация об объемах и порядке использования неприкосновенных запасов регламентируется рядом законов Украины, постановлений КМУ и приказов и положений МО. Эта информация имеет данные с ограниченным доступом", – резюмировали в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Хранение и использование неприкосновенных запасов не входит в сферу компетенции городской власти.

Отметим, что периодически боевой инструктаж проходят должностные лица КГГА вместе с мэром города Виталием Кличко. Последние такие учения проводились в марте, на базе учебного центра "Десна".

"Руководство города ответственно за безопасность в столице. И должно быть готово к любым событиям. Я, заместители председателя КГГА и главы районов Киева в учебном центре "Десна" прошли инструктаж, ознакомились с тем, как действуют отдельные воинские подразделения. Также была боевая подготовка, стрельбы. Многие из нас служили в армии, но навыки надо совершенствовать", – отметил Кличко.

Напомним, в Киеве обновили онлайн-карту мест укрытия на случай катастроф или военных действий. Они одновременно могут принять 2,6 млн человек.

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