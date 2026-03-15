Простояли более 25 лет: в Киеве возобновили масштабный процесс демонтажа МАФов

В Киеве с новыми силами взялись за демонтаж незаконных МАФов и киосков в разных локациях города. Сегодня бригады ''Киевблагоустройства'' работают в Шевченковском районе, где с начала года демонтировали уже более 300 объектов, из которых 130 — это непосредственно МАФы.

10 марта одна из бригад работала на улице Ильенко, где демонтируют два ряда киосков, расположенных на зеленой зоне и вплотную к жилому дому. Сооружения стоят настолько близко, что закрывают окна первого этажа.

По словам жителей дома – киоски здесь уже почти 25 лет. За это время их несколько раз самостоятельно перестраивали. Чего здесь только не продавали – от газет и пирожков, до сегодняшнего дня здесь продавали шаурму и работала экспресс-парикмахерская.

Демонтаж незаконно установленных киосков начался здесь еще несколько дней назад. Сначала сюда прибыли инспекторы по благоустройству. Владельцев временных сооружений заранее предупредили предписаниями о необходимости самостоятельно выехать. В случае невыполнения требований демонтаж проводит КП "Киевблагоустройство".

''Здесь мы работаем уже второй день. У этих сооружений закончились разрешительные документы. Мы имели здесь несколько разговоров с арендаторами, и они, в принципе, согласились выехать самостоятельно. Нам же осталось просто убрать это сооружение. За 25 лет ее масштабно расстроили'', – рассказывает Олег Веремеенко, руководитель управления демонтажной организации.

Большинство киосков в Киеве принадлежат нескольким компаниям. Они платили в бюджет города паевую долю, при этом сдают в аренду торговое место реальным предпринимателям в десятки раз дороже коммерческой цены.

''Мы даем им время, чтобы забрать нужные им вещи. Наши ребята часто помогают собрать это все – часто торговцы работают до последнего. Если вещи не забирают – мы их везем под акт на пункт хранения. И уже оттуда их может забрать владелец. Так же они могут вывезти и саму постройку после того, как оплатят демонтажные работы'', – рассказывает руководитель управления демонтажной организации.

Рядом с разобранным киоском стоит спецтехника. Работает пять человек из бригады коммунального предприятия ''Киевблагоустройство''. Один из них разрезает пополам стенку киоска с помощью газовой сварки. Далее большие балки и стенки манипулятором грузят в кузов машины.

''Есть легкие демонтажи, где краном можно поднять целый МАФ и поставить в кузов. Если он помещается в габариты – это все делается быстро. Но это если киоск относительно новый и небольшой, а вот так, как здесь – надо разбирать вручную, и это занимает время. Все демонтированные киоски мы везем в пункт хранения. Это могут быть, как целые МАФы – так и их части, как здесь. Все это мы по закону должны хранить, пока за ним не приедет владелец. На это у него есть три года. Только после этого срока – мы можем их утутилизировать'', – рассказывает Олег Авраменко.

В течение 2025 года в столице демонтировали 7966 элементов благоустройства различных типов. Речь идет не только о временных сооружениях, но и о сезонных площадках, летних конструкциях, передвижных элементах и других объектах, размещенных с нарушением требований. Из этого количества силами КП "Киевблагоустройство" было демонтировано 3240 элементов.

Часть МАФов сами владельцы отдают на военные нужды. Для этого военная часть пишет письмо на департамент благоустройства или на коммунальное предприятие, и самостоятельно должны вывезти сооружение.

''Мы работали в Подольском районе, где было тоже очень много МАФов. И вот владелец подходит с военным и говорит: ''Смотрите, ребята, вот военные будут забирать мой объект''. Мы работаем на другом конце улицы, а тот МАФ находится в конце и пока мы до него дойдем за неделю – военные приезжали и забирали. Также владелец имеет право сам, если мы к нему еще не дошли, забрать свой объект'', – рассказывает Олег Авраменко.

Стоимость демонтажа одного элемента благоустройства стартует от 5 тыс. грн. Окончательная сумма зависит от типа сооружения, его размера, технического состояния, сложности демонтажа. В каждом случае сумма может быть разной. Чем сложнее конструкция и чем больше ресурсов нужно для ее демонтажа и вывоза, тем выше общая стоимость работ.

Убирать мусор и строительный мусор после демонтажа должен балансодержатель территории.

Забрать свой МАФ могут с площадки для хранения демонтированного имущества. Они есть как на правом так и на левом берегу Киева. Для этого нужно принести документы, подтверждающие право собственности – в ''Киевблагоустройство'' проверяют их и делают расчет демонтажа. Также добавляют еще оплату времени хранения. Далее человек идет в банк, платит и на следующий день может приезжать и забирать МАФ. Также возможен штраф от 680 до 1360 грн по протоколу инспектора по благоустройству.

МАФы или конструкции на площадке могут хранить до трех лет. Если за это время их не заберут – сооружение будут считать бесхозным.

''Хранение демонтированных элементов благоустройства оплачивается отдельно. Стоимость составляет 14,82 грн за 1 квадратный метр в сутки. Эта сумма начисляется за фактическое пребывание объекта на площадке для хранения. Соответственно, чем дольше владелец не забирает демонтированную постройку, тем больше становится сумма расходов за ее хранение'', – объясняют в ''Киевблагоустройстве''.

Ее утилизируют, а металлические конструкции сдают на металлолом. Если МАФ пережил три года под открытым небом – его могут попробовать продать через онлайн-аукцион Prozorro, или передать на ВСУ.