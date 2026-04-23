Пропагандировал идею восстановления СССР: в Киеве будут судить участника 'Оргкомитета УССР'. Подробности и фото

В Киеве будут судить участника неокоммунистической ячейки, который, по информации следствия, пропагандировал идеологию СССР и распространял запрещенную символику. Злоумышленник был одним из представителей так называемого "Оргкомитета УССР".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

В конце 2025 года полицейские Киева совместно с сотрудниками СБУ разоблачили деятельность представителей так называемого "Оргкомитета УССР", в который входили трое жителей западных регионов и киевлянка.

Злоумышленники изготавливали и распространяли запрещенную коммунистическую символику, а также администрировали Telegram-каналы и чаты, где привлекали новых сторонников. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли материалы с запрещенной символикой, мобильные телефоны и ноутбуки, через которые осуществлялось администрирование телеграмм-каналов.

Тогда следователи сообщили всем злоумышленникам о подозрении (ч. 2 ст. 436-1 УК Украины). Сейчас завершено досудебное расследование в отношении одного из участников движения – 47-летнего жителя Ивано-Франковска. Он распространял в телеграмм-каналах символику коммунистического тоталитарного режима и пропагандировал идею "восстановления СССР".

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела. В отношении других участников досудебное расследование еще продолжается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!