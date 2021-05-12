Пробки в Киеве парализовали движение на основных дорогах. Карта

В Киеве в среду, 12 мая, многочисленные пробки и тянучки парализовали движение на дорогах столицы. Тянучки повлияли на скорость транспорта на обоих берегах города.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Южном, Дарницком, Патона, Метро, Гаванском и Северном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки образовались на проспектах Романа Шухевича (ДТП в районе ТРЦ SkyMall), Степана Бандеры (ремонтные работы в районе метро "Почайна"), Героев Сталинграда, Леся Курбаса (ДТП), Освободителей, Броварском, Соборности, Николая Бажана.

Также тянучки есть на проспектах Академика Глушкова, Голосеевском, Победы, Воздухофлотском, Юрия Гагарина и Валерия Лобановского.

Проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на улицах Братиславской, Богатырской, Дарницком, Набережном и Харьковском шоссе. Пробки образовались на улицах Семена Скляренко, бульварах Перова, Леси Украинки и Тараса Шевченко, Окружной дороге и Большой Васильковской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Киеве с 5 по 31 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничили движение для транспорта. Коммунальщики проведут капитальный ремонт дорожного покрытия.