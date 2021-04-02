Появился список маршруток Киева, в которых подорожал проезд

Юрий Сергиенко Жизнь столицы 02:10, 3.04.2021

С субботы, 3 апреля, в 16 киевских маршрутных такси повысили стоимость проезда.

Об этом сайту Vgorode сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области. Теперь в них за проезд придется платить по10 гривен.

Речь идет о следующих маршрутках:

  • №150 (ул. Милославская – Индустриальный путепровод);

  • №192 (ст. метро "Почайна" – ул. Милославская);

  • №405 (универмаг "Детский мир" – ул. Милославская);

  • №414 (пл. Дарницкая – ул. Бальзака);

  • №418 (ул. Лесковская – ст. метро "Черниговская");

  • №422 (Рембаза – ул. Маршальская);

  • №437 (ул. Обуховская – ул. Наталии Ужвий);

  • №439 (пл. Победы – ж/м Виноградарь);

  • №444 (ст. метро "Дружбы народов" – ул. Метрологическая);

  • №461 (ст. метро "Выставочный центр" – ст. метро "Святошин");

  • №470 (ул. Ягодная – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне);

  • №472 (просп. Георгия Гонгадзе – ст. метро "Минская");

  • №476 (ул. Северная – ст. метро "Дарница");

  • №485 (ст. метро "Героев Днепра" – просп. Владимира Маяковского);

  • №529 (с. Бортничи – просп Маяковского);

  • №559 (ст. метро "Героев Днепра" – ст. метро "Минская").

Как сообщал OBOZREVATEL, о подорожании проезда в киевских маршрутках стало известно еще в конце марта. Среди причин такого решения было названа повышение цен на топливо.

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