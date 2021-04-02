З'явився список маршруток Києва, в яких подорожчав проїзд

Юрій Сергієнко Життя столиці 02:10, 3.04.2021

З суботи, 3 квітня, в 16 київських маршрутних таксі підвищили вартість проїзду.

Про це сайту Vgorode повідомили в Асоціації перевізників Києва і Київської області. Тепер в них за проїзд доведеться платити по 10 гривень.

Йдеться про наступні маршрутки:

  • №150 (вул. Милославська – Індустріальний шляхопровід);

  • №192 (ст. Метро "Почайна" – вул. Милославська);

  • №405 (універмаг "Дитячий світ" – вул. Милославська);

  • №414 (пл. Дарницька – вул. Бальзака);

  • №418 (вул. Лісківська – ст. Метро "Чернігівська");

  • №422 (Рембаза – вул. Маршальська);

  • №437 (вул. Обухівська – вул. Наталії Ужвій);

  • №439 (пл. Перемоги – ж / м Виноградар);

  • №444 (ст. Метро "Дружби народів" – вул. Метрологічна);

  • №461 (ст. Метро "Виставковий центр" – ст. Метро "Святошин");

  • №470 (вул. Ягідна – Національний музей історії України у Другій світовій війні);

  • №472 (просп. Георгія Гонгадзе – ст. Метро "Мінська");

  • №476 (вул. Північна – ст. Метро "Дарниця");

  • №485 (ст. Метро "Героїв Дніпра" – просп. Володимира Маяковського);

  • №529 (с. Бортничі – просп Маяковського);

  • №559 (ст. Метро "Героїв Дніпра" – ст. Метро "Мінська").

Як повідомляв OBOZREVATEL, про подорожчання проїзду в київських маршрутках стало відомо ще наприкінці березня. Серед причин такого рішення було названо підвищення цін на паливо.

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