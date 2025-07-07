Последствия есть в трех районах: в Киеве зафиксировано падение обломков БПЛА, возникли возгорания

Страна-агрессор Россия атакой дронов в ночь на 7 июля нанесла очередные повреждения столице Украины. Из-за падения сбитых вражеских целей в Киеве задело гражданские здания и тепломагистраль, загорелась газовая труба и автомобили.

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Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, последствия атаки зафиксированы в трех районах города.

В частности, в Деснянском обломки дрона привели к повреждению фасада административного здания, газовой трубы и пустого резервуара. Горение обломков спасатели ликвидировали.

В этом же районе из-за падения обломков вражеского беспилотника загорелся автомобиль – пожар ликвидировали. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и авто, которое стояло рядом.

В Соломенском районе обломки сбитого БПЛА упали на автомойку: повреждены автомобили и труба водоснабжения. без возгорания.

В Голосеевском районе обломки дрона повредили окна в офисном здании. Также в результате попадания обломков повреждена тепломагистраль большого диаметра.

"По предварительной информации, без пострадавших. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии", – отметил мэр.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 6 июля под ударом российских дронов оказался Вышгородский район Киевщины. Там произошли разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе, из-за действий агрессора пострадали три человека.

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