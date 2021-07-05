'Половина Киева' пришла на Atlas Weekend: впечатляющие фото и видео с фестиваля

В Киеве 5 июля стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend. В этом году он проходит на территории ВДНХ.

В сети появилось множество фото и видео с мероприятия. В то же время люди пишут, что у них сложилось ощущение будто на фестиваль собралось половина жителей города (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Такое впечатление, что на сегодняшний Атлас пол Киева пришло. Народа – миллион, и это еще билеты по предварительной регистрации", – написала в Facebook журналистка OBOZREVATEL Галина Остаповец.

Организаторы пообещали, что мероприятия будет проходить с соблюдением всех карантинных ограничений.

В этом году 5 и 6 июля попасть на него можно будет бесплатно по предварительной регистрации.

Кроме того, на территории ВДНХ в 9-м павильоне с 5 по 9 июля будет работать центр вакцинации против коронавируса.

Отметим, что Atlas Weekend является одним из крупнейших музыкальных фестивалей в Украине, который был основан в 2015 году и проходит ежегодно в первой половине июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди хедлайнеров мероприятия будут Океан Эльзы, Верка Сердючка, The Hardkiss, Тина Кароль, Настя Каменских, Fatboy Slim и Dj Snake.