Киев накроет аномальная жара до +34 градусов

Жара в Киеве продолжает бить все рекорды. По данным наблюдений ночь на понедельник в Киеве оказалась теплой, ведь температура не опустилась ниже +22 градусов. Погода на текущей неделе "порадует" киевлян очень высокими градусами, а осадки возможны только на выходных.

О климатических рекорды сообщили в пресс-службе метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Предыдущий рекорд был установлен еще в 1922 году, когда ночью температура составляла +21,4 градуса.

А синоптики Укргидрометцентра дали неутешительный прогноз – жара будет царить еще минимум неделю. В отдельные дни, в городе температура воздуха будет прогреваться до +34 градусов в тени. В связи с такими показателями температуры воздуха, в столице будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Так, в среду, 14 июля, в городе ожидается ясная погода. Днем столбики термометра поднимутся до +33 градусов, а вечером похолодает до +20 градусов. Господствовать ветер южного направления 3-8 м/с.

В четверг, 15 июля, в столице станет еще жарче, днем потеплеет до 34 градусов, а вечером "ад" пойдет и температура снизится до +22 градусов. Осадков не ожидается.

В пятницу, 16 июля, погода существенно не изменится. А вот на выходных в Киев ворвутся долгожданные дожди.

В субботу-воскресенье по городу пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны порывы ветра. Впрочем, жаркая погода будет доминировать. Днем столбики термометра покажут +31...+33 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, на ближайшую неделю погода в Украине обещает температурный рекорд на уровне до +39 градусов. Наиболее простыми будут дни с 15 по 18 июля. Возвращение к более или менее комфортных +30 градусов можно ожидать не ранее 20 июля.