Поджог машину военного за 1 тыс. долларов: в Киеве оперативно задержали злоумышленника. Подробности и фото
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В Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, поджог военный автомобиль по указанию куратора из РФ. За такую "работу" злоумышленнику обещали выплатить 1 тысячу долларов США.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Что известно
По словам правоохранителей, инцидент произошел ночью на проспекте Петра Григоренко в Дарницком районе Киева. Мужчина подошел к припаркованному военному микроавтобусу Volkswagen Transporter, облил его растворителем, поджег и скрылся.
"В результате пожара были повреждены также два автомобиля, припаркованные рядом – Mazda и BMW. На место происшествия по вызову прохожего, который увидел горящие автомобили, оперативно прибыла следственно-оперативная группа", – уточнили в пресс-службе.
Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность лица, причастного к совершению поджога. Уже утром следователи задержали мужчину – им оказался 31-летний киевлянин.
По данным следствия, злоумышленник действовал по указанию куратора из России, который в переписке в мессенджере пообещал 1 тысячу долларов за поджог военного автомобиля. В качестве цели мужчина выбрал микроавтобус, которым пользуется военнослужащий ВСУ.
Задержанному сообщили о подозрении по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога. На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 656 тысяч гривен.
Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор рецидивисту, который, выполняя задание РФ, поджог в Киеве оборудование "Укрзализныци". Злоумышленник действовал, рассчитывая на вознаграждение от врага.
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