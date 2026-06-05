Поджег в Киеве оборудование 'Укрзализныци': суд вынес приговор вражескому диверсанту. Фото и видео

Суд вынес приговор рецидивисту, который, выполняя задание РФ, поджег в Киеве оборудование "Укрзализниці". Злоумышленник действовал, рассчитывая на вознаграждение от врага.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и области. Преступнику назначено наказание в виде 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Что известно

Как рассказали в СБУ, разоблачили диверсанта в марте 2025 года в Киеве, когда он поджег распределительный шкаф связи одного из структурных подразделений "Укрзализниці". Было установлено, что задание врага выполнял 27-летний житель Черкасской области, который пять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, грабежей, мошенничества. В очередной раз освободившись из мест лишения свободы, рецидивист пошел на сотрудничество с агрессором.

В поле зрения спецслужб РФ он попал во время поиска быстрого заработка в Telegram-каналах. "Работодатель" за вознаграждение предложил уничтожать здания государственных органов, военные автомобили, трансформаторы и релейные шкафы "Укрзализниці".

В переписке злоумышленник получил от куратора так "прайс-лист" с расценками за поджог каждого из объектов. Также он получил подробные инструкции по выполнению "заказов" и согласился фиксировать все на видео с помощью телефона.

"Чтобы выполнить враждебное задание, фигурант вблизи железнодорожной станции "Дарница" нашел релейный шкаф связи, расположенный на одном из железнодорожных перегонов в столице. Он приобрел легковоспламеняющуюся смесь и поджег технологическое оборудование. Возгорание снял на камеру телефона, чтобы "отчитаться" спецслужбе страны-агрессора. Враги рассчитывали, что диверсия приведет к нарушению связи на стратегически важном участке железной дороги, связанной с транспортной логистикой Сил обороны", – уточнили в пресс-службе.

Оперативники СБУ и Национальной полиции за считанные часы установили личность диверсанта и задержали его. Он скрывался в Днепровском районе столицы в квартире матери-одиночки, с которой познакомился за несколько дней до совершения преступления.

Во время обыска правоохранители обнаружили вещественные доказательства сотрудничества злоумышленника с врагом, в частности, личный мобильный телефон, на котором хранилась видеозапись поджога релейного шкафа. Суд признал обвиняемого виновным в законченном покушении на диверсию, совершенную в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который в Подольском районе пытался поджечь банковское отделение. По информации следствия, он действовал выполняя заказ вражеских спецслужб.

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