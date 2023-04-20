Подтопление территорий региона сохранится: прогноз погоды на 21 апреля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 21 апреля, облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. В столичном регионе будет содержаться затопление пойменных территорий.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Прогноз погоды по Киевщине на 21 апреля. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 4-9°С, днем 10-15°С. ; в Киеве ночью 5-7°С, днем 12-14°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных гидрологических явлениях на территории Киевской области.

"20-21 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий. Также будет отмечаться частичное затопление низких участков участков садово-дачной застройки, присадки пунктов", – написали в пресс-службе.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 21 апреля солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утром до середины дня будет идти мелкий дождь, вечером он начнется снова, однако значительно усилится.

Напомним, погодный сайт Meteoprog.ua прогнозирует до конца этой недели дожди и грозы с градом в Украине. Температура воздуха к 23 апреля будет близка к средним многолетним показателям.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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