Поддержка бизнеса, производящего и ремонтирующего БПЛА: Кличко анонсировал важное решение Киевсовета

Киевский городской совет должен принять механизм финансово-кредитной поддержки для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере производства и ремонта БПЛА. Соответствующее решение будет рассмотрено депутатами на заседании в четверг, 30 мая.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит помогать ВСУ.

"Киевсовет сегодня примет механизм финансово-кредитной поддержки для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере изготовления и ремонта беспилотных летательных аппаратов. Город должен делать то, что может в нынешних условиях для помощи в оснащении наших военных. И поддержки предпринимателей, которые работают над тем, чтобы помогать снабжать бойцов необходимой техникой – в частности, дронами. Которые сегодня очень нужны на фронте", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева напомнил, что столичная община постоянно передает партии дронов защитникам Украины на фронт.

"Также оснащение военные закупают и за средства, выделенные решениями Киевсовета – из бюджета столицы. И также защитники получают БПЛА в качестве благотворительной помощи (приобретенные, привлеченные за небюджетные деньги)", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко передал бойцам 92-й бригады ВСУ, сражающимся с врагом в Харьковской области, очередную партию помощи от столичной общины. В частности, это пикапы и дроны.

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