Военные грузовики, пикапы и дроны: Кличко передал воинам ВСУ очередную партию помощи от Киева. Фото

Виталий Кличко передал бойцам 92-й бригады ВСУ, которые сражаются с врагом в Харьковской области, очередную партию помощи от столичной общины. В частности, это пикапы и дроны.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжает поддерживать защитников Украины.

"Сегодня от общины столицы передали бойцам 92-й бригады ВСУ, сражающимся с врагом на Харьковщине, 38 новых авто. В частности, 34 пикапа JAC T6 и 4 военных грузовика Daewoo Novus. Также на средства, выделенные из бюджета Киева, для 92 бригады приобрели 112 единиц БПЛА. А именно: 72 дрона Mavic 3, 20 дронов Mavic 3T Thermal. Большая часть из них уже на фронте. И сегодня передали еще 20 дронов DJI Matrice 350 RTK и два десятка Mavic 3", – рассказал Кличко.

Мэр столицы добавил, что деньги на автомобильную технику и БПЛА были выделены в рамках городской целевой программы "Защитник Киева". В этом году на оснащение 92-й бригады город направил уже 97 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко передал от столичной общины бойцам 112-й отдельной бригады терробороны Киева более 800 дронов, из которых 600 – FPV. Кроме того, город выделил из бюджета еще 150 миллионов гривен на оснащение.

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