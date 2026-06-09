Под Киевом водитель Mercedes на скорости протаранил прицеп и другое авто. Момент ДТП попал на видео

В Гостомеле Киевской области Mercedes на большой скорости протаранил прицеп, а затем въехал в припаркованный BMW. В результате ДТП пострадал водитель первого авто и его пассажирка.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

Так, в понедельник, 8 июня, в Гостомеле на улице Гайдамацкой водитель Mercedes на большой скорости въехал в припаркованный прицеп, а затем столкнулся с автомобилем BMW, который стоял рядом.

В результате ДТП травмы получили водитель первого авто и его пассажирка, который с травмами госпитализировали в больницу.

Главные истории дня

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть момент аварии – водитель Mercedes вероятно не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего машину занесло и она боком протаранила прицеп и другую легковушку.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области водитель Nissan устроил тройное ДТП, в результате которого есть погибший, а среди пострадавших – ребенок. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева во вторник, 9 июня, произошло ДТП с участием автомобиля полиции и двух легковушек. В результате столкновения машин образовалась небольшая пробка.

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