Под Киевом пропала 17-летняя девушка: приметы несовершеннолетней

На Киевщине уже третий день разыскивают 17-летнюю Анну Новикову, которая исчезла в 4 утра 12 июня. Инцидент произошел в городе Бровары.

Об этом сообщил Telegram канал "Киев Оперативный". Там отметили, что девушка покинула свою квартиру по улице Евгения Зеленского (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Броварским районным управлением полиции разыскивается несовершеннолетняя Анна Новикова, 17 лет. Она около 4:30 12 июня 2021 оставила свое место жительства по ул. Е. Зеленского в Броварах и не выходит на связь с родителями. Сейчас местонахождение девушки неизвестно", – говорится в сообщении.

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ПРИМЕТЫ: на вид 17-18 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы прямые, длинные, русые, лицо овальное, глаза голубые.

Одет: джинсы синего цвета, футболка розовая, босоножки спортивные золотистые с подошвой черного цвета. Имеет с собой кожаную сумку типа "шоппер" вишневого цвета.

В пресс-службе полиции Киевской области OBOZREVATEL сообщили, что поиски несовершеннолетней продолжаются. При получении любой информации о возможном местонахождении девушки звонить по телефону спецлинии полиции "102".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ученица одной из столичных школ пошла на уроки и исчезла. Через некоторое время девочку разыскали, она находилась в ТРЦ "Ретровиль".