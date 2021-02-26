Под Киевом столкнулись сразу 6 авто, есть пострадавшие. Видео

В Киево-Святошинском районе Киевщины в пятницу, 26 февраля, между поселками Тарасовка и Крюковщина произошло ДТП с участием 6 автомобилей.

Как сообщает Киев оперативный, в результате аварии есть пострадавшие (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы). Им оказана медицинская помощь.

По данным dtp.kiev.ua движение автомобилей полностью заблокировано. Для того, чтобы добраться в место назначения люди вынуждены идти пешком и пересаживаться с одной маршрутки в другую. На дороге сильный гололёд.

Отметим, что на дорогах Киевской области часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Так, вблизи села Залесье Броварского района во вторник, 23 февраля, на 40 километре автодороги Киев-Чернигов произошло ДТП с участием 5 автомобилей.

В результате аварии, погибли двое человек, один из которых был военнослужащим, и еще трое получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 21 февраля водитель автомобиля Mercedes, убегая от полиции, сбил двух пешеходов.