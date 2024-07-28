Под Киевом обнаружили ядовитого тигрового паука: для кого опасен. Фото

Вблизи Борисполя Киевской области в полях был замечен "тигр-паук" (аргиопа тигровая). Этот вид членистоногих является ядовитым, однако для человека яд безопасен, если нет аллергии.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Они распространены в умеренном и субтропическом поясах Палеарктики, в частности, в Украине.

"Тигр-паук был замечен в Киевской области. Нам пишут именно эти особи очень большие, ими буквально все кишит близ Борисполя", – говорится в сообщении.

Аргиопа тигровая – яркий паук из семьи коллопрядов, с полосатым желто-черно-белым брюшком. Яд тигровой аргиопы опасен для человека, при наличии аллергии может даже закончиться летальным случаем.

Распространен в умеренном и субтропическом поясе Европы, Средней Азии, Китае, на Дальнем Востоке, Японии. Встречается по всей территории Украины, кроме гор. Особенно массовое распространение – Волынская, Ровенская, Тернопольская и Киевская области.

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