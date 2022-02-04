Под Киевом наказали очередного "героя парковки". Фото

В Вишневом Киевской области жители одной из многоэтажек наказали водителя Audi, который припарковал свою машину рядом с мусорными баками. Автомобиль обложили пакетами с отходами.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Якобы инцидент произошел возле жилого квартала "Акварели 2".

"Поздравления от местных жителей на капот и лобовое стекло получил явно не местный автовладелец Audi. Он припарковал свою машину таким образом, что перекрыл доступ к мусорным бакам. ЖК "Акварели 2", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть, что машина припаркована вплотную к мусорным бакам. Недовольные жильцы оставили пакеты с отходами не только на самой машине, но и привязали к боковым зеркалам.

Как отреагировал владелец легковушки на такое "наказание", не сообщалось.

Напомним, в Днепровском районе Киева на автомобиль Toyota повесили несколько пакетов с отходами за то, что ее владелец оставил легковушку рядом с мусорными баками.

В столице автомобиль Opel, оставленный на проезжей части, перекрыл движение трамвая. Пассажирам пришлось самостоятельно "перепарковать" машину нарушителя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева местные жители наказали водителя Ford, который заехал на тротуар и оставил машину на зеленой зоне, привязав к его машине кульки с мусором.