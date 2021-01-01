Под Киевом люди перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области жители ЖК "Софиевская Сфера" перекрыли дорогу из-за отсутствия электроэнергии с 2:00 1 января.

Об этом сообщается в Telegram Киев Оперативный, отметив, что ее нет до сих пор. "Такой вот Новый год", – отметили в сообщении.

В Софиевской Борщаговке протестующие перекрыли дорогу Telegram Киев Оперативный

В связи с инцидентом компания-поставщик электроэнергии ДТЭК выразила свою позицию, отметив, что на трансформаторной подстанции (ТП) №2789, которая находится в собственности застройщика ФЛ Гулиев Иман Насирулла Оглы, произошла авария.

"ДТЭК Киевские региональные электросети сообщает, что восстановление электроснабжения в ЖК "Софиевская Сфера" состоится после того, как владелец оборудования осуществит ремонт. По данным диспетчерского пункта ДТЭК Киевские региональные электросети, владелец абонентской трансформаторной подстанции, питающей ЖК "Софиевская Сфера" пока силами подрядной организации устраняет аварию, которая произошла на кабельной линии, отходящей от ТП и питает данный жилой комплекс", – отметили в ДТЭК.

В компании сообщили, что ориентировочное время работ 1,5-3 часа. Как только владелец сетей завершит аварийно-восстановительные работы, оперативно-выездная бригада ДТЭК Киевские региональные электросети заживит ЖК "Софиевская Сфера".

"Следует отметить, что оператор системы распределения не имеет права вмешиваться в работу абонентского (частного) оборудования. Поэтому, когда случаются аварии именно в таких электроустановках, восстановить электроснабжение возможно только после того, как владельцы оборудования отремонтируют его, и оператор системы распределения сможет подключить его к электросетям", – отметили в ДТЭК.

Отметим, в последнее время Софиевская Борщаговка довольно часто попадает в новости. В частности, в декабре транснациональными преступными группировками в составе иностранцев и киевлян там был похищен частный предприниматель. Их задержала полиция и поместила под стражу.

Также на территории села расположен рынок "Столичный", где фермеры и предприниматели выходили на пикет против его рейдерского захвата со стороны владелицы компании-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой. Люди возмущены попытками снести рынок, чтобы на этом месте начать строительство очередного жилого комплекса.

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