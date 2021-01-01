Під Києвом люди перекрили дорогу через відсутність електрики

В селі Софіївська Борщагівка на Київщині жителі ЖК "Софіївська Сфера" перекрили дорогу через відсутність електроенергії із 02:00 1 січня.

Про це повідомляється у Telegram Київ Оперативний, зазначивши що її немає до цього часу. "Такий от Новий рік", – наголосили у повідомленні.

У Софіївській Борщагівці протестувальники перекрили дорогу Telegram Київ Оперативний

У зв'язку з подією компанія-постачальник електроенергії ДТЕК висловила свою позицію, зазначивши, що на трансформаторній підстанції (ТП) №2789, яка перебуває у власності забудовника ФО Гулієв Іман Насірулла Огли, сталася аварія.

"ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомляє, що відновлення електропостачання в ЖК "Софіївська Сфера" відбудеться після того, як власник обладнання здійснить ремонт. За даними диспетчерського пункту ДТЕК Київські регіональні електромережі, власник абонентської трансформаторної підстанції, що живить ЖК "Софіївська Сфера" наразі силами підрядної організації усуває аварію, яка сталася на кабельній лінії, що відходить від ТП і живить цей житловий комплекс", – зазначили у ДТЕК.

У компанії повідомили, що орієнтовний час робіт 1,5-3 години. Щойно власник мереж завершить аварійно-відновлювальні роботи, оперативно-виїздна бригада ДТЕК Київські регіональні електромережі заживить ЖК "Софіївська Сфера".

"Слід зазначити, що оператор системи розподілу не має права втручатися в роботу абонентського (приватного) обладнання. Тому, коли трапляються аварії саме в таких електроустановках, відновити електропостачання можливо лише після того, як власники обладнання відремонтують його, і оператор системи розподілу зможе підключити його до електромереж", – наголосили у ДТЕК.

Зазначимо, останнім часом Софіївська Борщагівка досить часто потрапляє в новини. Зокрема, у грудні транснаціональним злочинним угрупованням у складі іноземців та киян там було викрадено приватного підприємця. Їх затримала поліція та помістила під варту.

Також на території села розташований ринок "Столичний", де фермери та підприємці виходили на пікет проти його рейдерського захоплення із боку власниці компанії-забудовника StolitsaGrouр Влади Молчанової. Люди обурені намаганнями знести ринок, щоб на цьому місці почати будівництво чергового житлового комплексу.

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