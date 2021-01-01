Под Киевом люди перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области протестующие перекрыли дорогу из-за отсутствия электроэнергии с 2:00 1 января.

Об этом сообщается в Telegram Киев Оперативный, отметив, что ее нет до сих пор. "Такой вот Новый год", – отметили в сообщении.

Отметим, в последнее время Софиевская Борщаговка довольно часто попадает в новости. В частности, в декабре транснациональными преступными группировками в составе иностранцев и киевлян там был похищен частный предприниматель. Их задержала полиция и поместила под стражу.

Также на территории села расположен рынок "Столичный", где фермеры и предприниматели выходили на пикет против его рейдерского захвата со стороны владелицы компании-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой. Люди возмущены попытками снести рынок, чтобы на этом месте начать строительство очередного жилого комплекса.

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