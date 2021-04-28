По программе Зеленского "Большая стройка" на Киевщине обновили дорогу Глубокое-Городище

В Киевской области, в рамках реализации программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", завершился текущий средний ремонт дороги 100405 Глубокое – Городище в Броварском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"Ремонтные работы на автомобильной дороге 100405 Глубокое - Городище - /Н-08/ км 3 100 - км 5 800 начались в 2020 году. По состоянию на сегодня устроено 19400 м2 асфальтового покрытия, нанесена дорожная разметка, установлено 35 дорожных знаков", – говорится в сообщении.

По словам главы Киевской ОГА Василия Володина, модернизация автодорог и повышения безопасности дорожной сети Киевщины обеспечивает развитие региона и является общей задачей на всех уровнях власти.

"Программа "Большая стройка" позволяет выполнять эти работы комплексно и на высоком уровне. Впереди сезон активных дорожных работ. Работаем дальше над обновлением дорог региона", – сказал Василий Володин.

Отмечается, что в течение года в рамках программы Президента "Большая стройка" в Киевской области планируют реализовать около 50 проектов дорожного хозяйства на общую сумму 1 049 млн грн.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.