Работы планируют завершить до ноября: Кличко показал восстановление дома на Липковском после обстрела РФ. Видео

В Киеве продолжаются работы по восстановлению 25-этажки по улице Митрополита Липковского, в которую попала российская ракета. Специалисты, в частности, продолжают ремонтировать поврежденные оконные и дверные блоки, а также электрические и сантехнические сети.

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Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Работы планируется завершить до ноября.

"Продолжаются работы по восстановлению 25-этажки по улице Митрополита Липковского в Соломенском районе столицы, в которую летом прошлого года попала российская ракета. Тогда погибли пять жителей дома и более десяти пострадали", – рассказал Кличко.

Мэр напомнил, что в результате ракетной атаки были повреждены 10 верхних этажей здания. С ноября прошлого года – после обследования и экспертизы дома – специалисты поэтапно отстраивали каждый этаж.

Теперь продолжают восстанавливать поврежденные оконные и дверные блоки. Осуществляют отделочные работы в квартирах и монтаж лифтов. Продолжается восстановление электрических и сантехнических сетей. Завершить все работы планируем к ноябрю. Чтобы люди могли вернуться в свои дома.

"На сегодняшний день в Киеве полностью восстановили 21 наиболее поврежденный жилой дом. И жильцы уже вернулись в свои квартиры", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители оперативно задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник напал на девушку, вырвал у нее сумку с телефоном и деньгами, а затем скрылся.

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