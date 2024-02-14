"Планировала жить в цветущей, освобожденной стране": в Киеве попрощались с боевым медиком, немкой Дианой Вагнер. Фото и видео

В Киеве попрощались с боевым медиком батальона "Карпатская Сечь" немкой Дианой Вагнер. Она погибла 30 января на Сватовском направлении, спасая раненых колумбийских воинов украинской армии.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Девушка любила нашу культуру, традиции и ожидала получения украинского гражданства.

В среду, 14 февраля, в Михайловском соборе Киева простились с боевым медиком батальона "Карпатская Сечь" немкой Дианой Вагнер. В последний путь ее пришли провести родные, друзья и собратья. Диана была главным медиком 3-й штурмовой сотни. Имела позывной Snake – Змея.

"Она бросалась на спасение раненых бойцов в самых горячих участках фронта. Абсолютная преданность делу, немецкая организованность, сфокусированность в действиях и быстрота принятия решений на фоне медицинской образованности спасли многие жизни украинских солдат. Отдельно следует отметить ее любовь к Украине. Больше всего стремилась к победе над врагом, а потом планировала жить в цветущей освобожденной стране", – рассказали в Карпатской Сечи.

Диана родилась 21 июня 1987 г. в Германии. Она любила украинскую культуру и традиции, изучала язык, ожидала получения украинского гражданства. На фронте провела более двух лет.

По словам ее побратимов, Snake была храбрым и профессиональным боевым медиком. Всегда на передовой, всегда первая под вражеским обстрелом без колебаний отправлялась спасать раненых. Благодаря профессионализму и героизму Дианы Вагнер спасена жизнь десятков сечевиков.

Она погибла 30 января на Сватовском направлении, спасая раненых колумбийских воинов украинской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Ахмедов Сабир Самир Оглы. Жизнь защитника Украины оборвалась 8 февраля в Донецкой области.

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