PinchukArtCentre и УЗ презентуют новую работу Леси Хоменко на центральном вокзале Киева

В рамках персональной выставки украинской художницы Леси Хоменко в PinchukArtCentre в конце августа на центральном вокзале "Киев-Пассажирский" состоится открытие новой монументальной работы художницы.

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С середины июля до середины августа художница будет работать в "Красном зале" (второй этаж вокзала), превратив его во временную студию. Здесь она создаст свое самое большое на сегодня живописное полотно – размером 21×12 метров.

Эта монументальная работа будет установлена в центральном зале киевского вокзала, закрывая огромное окно напротив лестницы к перронам. Полотно повторяет архитектурный ритм лестницы вокзала, но одновременно трансформирует его в "бесконечное" движение, наполненное фигурами, которые олицетворяют различные группы украинского общества. Работа символизирует движение вперед – движение, которое становится возможным благодаря усилиям всех украинцев, которые вместе защищают свою страну, культуру, образ жизни и демократические ценности.

Работа создана PinchukArtCentre в сотрудничестве с "Укрзалізницею" в рамках длительного партнерства, направленного на интеграцию современного искусства в пространство железной дороги. Ранее в рамках этого сотрудничества были также реализованы: видеоинсталляция "Прибытие" Яремы Малащука и Романа Химея, а также скульптура "Воля" Алексея Сая.

Для выставки в PinchukArtCentre Леся Хоменко создаст в мастерской на железной дороге еще одну новую работу – 30-метровое живописное полотно в форме траншеи, которое будет представлено в арт-центре как иммерсивная инсталляция. Выставка, которая откроется 28 августа, представит работы художницы с 2006 года по сегодняшний день, предлагая зрителю кураторский взгляд на ее художественную практику.