Первый шаг сделан: в Киеве протестировали материалы для консервации рисунков Бэнкси. Фото

В Киеве протестировали материалы для консервации работы известного британского художника Бенкси. Его работы можно увидеть на Майдане Незалежности.

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Об этом сообщило издание " Вечерний Киев ". В частности, их оградят от умышленного повреждения.

"Коммунальное заведение "Центр консервации предметов археологии" и архитектурно-реставрационная мастерская ООО "КАРМ "АРХЕ ВИСТА" тестировали сегодня, 19 июля 2023 года, материалы, отобранные для консервации произведения современного искусства авторства Бенкси, известного британского мастера стрит-арта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при консервации рисунков применима их расчистка и закрепление краски, для того чтобы защитить произведение от разрушающего действия окружающей среды). Кроме того, специалисты закрепят структуру бетонных сооружений, на которых Бэнкси оставил свои рисунки. Также, нанесут антивандальное покрытие на произведение художника и на плоскость вокруг него, чтобы обезопасить его от умышленного повреждения.

"Поэтому сегодня тестировали материалы, отобранные именно для этих видов работ. Тестирование было проведено на идентичных блоках и идентичной краске, которые использованы при создании подлежащего сохранению объекта", – уточнили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене демонтировали кусок стены разрушенной многоэтажки, на которой размещено одно из граффити Бэнкси. На нем британский уличный художник изобразил девочку-гимнастку.

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