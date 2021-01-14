Первые пять станций метро Киева: опубликованы раритетные фото и видео

Олег Тимченко Жизнь столицы 04:45, 14.01.2021

В Киеве первые 5 станций красной линии метрополитена были открыты в 1960 году. Это "Вокзальная", "Университет", "Хрещатик", "Арсенальная" и "Днепр".

За пуском первого поезда наблюдали рабочие, которые завершили строительство киевского метро, пишет 44.

Первыми свидетелями работы метрополитена были его строители
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Эти станции строились еще в 1950-х. Уникальная "Арсенальная", которая является самой глубокой в мире – 105,5 метров, тоже была в числе первых открытых.

Ее строительство сопровождалось определенными трудностями из-за грунтовых вод. Стоит отметить, что купол станции "Арсенальная" не возводили на месте, а установили в готовом виде, аккуратно поставив поверх станции.

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На архивной видеозаписи можно увидеть, как прокладывались тоннели, а также как устанавливалась вся атрибутика. Турникетами станции были оборудованы не сразу. В первое время пассажиры проходили с помощью обычных бумажных билетов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее для того, чтобы воспользоваться киевским метрополитеном, в турникет нужно было бросить 5-копеечную монету.

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