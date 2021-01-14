Перші п'ять станцій метро Києва: опубліковані раритетні фото та відео

У Києві перші 5 станцій червоної лінії метрополітену було відкрито в 1960 році. Це "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" та "Дніпро".

За пуском першого поїзда спостерігали робітники, які завершили будівництво київського метро, пише 44.

Першими свідками роботи метрополітену були його будівельники 44

Ці станції будували ще в 1950-х. Унікальна "Арсенальна", яка є найглибшою у світі – 105,5 метрів, теж була в числі перших відкритих.

Її будівництво супроводжувалося певними труднощами через ґрунтові води. Варто зазначити, що купол станції "Арсенальна" не зводили на місці, а встановили в готовому вигляді, акуратно поставивши поверх станції.

Будівництво куполу станції 44

На архівному відеозаписі можна побачити, як прокладали тунелі, а також як встановлювали усю атрибутику. Турнікетами станції було обладнано не відразу. Спершу пасажири проходили за допомогою звичайних паперових квитків.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше для того, щоб скористатися київським метрополітеном, у турнікет потрібно було кинути 5-копійчану монету.