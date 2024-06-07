Первые недели были самыми сложными: Кличко назвал самый большой вызов за время работы мэром Киева

Для мэра Виталия Кличко начало широкомасштабной войны стало наибольшим вызовом за все 10 лет, которые он возглавляет Киев. В сложных военных условиях удалось удержать инфраструктуру столицы.

Воспоминаниями об этом периоде Киевский городской голова поделился в своем Telegram-канале. Кроме того, городские власти привлекли помощь партнеров, чтобы поддержать территориальную оборону.

"Вспоминая прошлые годы моих каденций мэра, конечно, самым большим вызовом стало начало широкомасштабной войны. Столица должна была защищаться, обеспечивать жизнедеятельность города, заботиться о его жителях. Действовать нужно было быстро, принимать непростые решения. Возникла угроза осады Киева. И мы готовились к возможным уличным боям", – написал Кличко.

Мэр напомнил, что первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину были самыми сложными. Многие киевляне уехали, но город жил – больницы принимали пациентов, спасательные и коммунальные службы работали круглосуточно.

"Мы информировали, какие магазины и аптеки работают, где можно получить помощь. Оперативно был создан гуманитарный штаб города, аккумулировавший запасы всего необходимого на случай осады. Мы привлекали помощь партнеров, чтобы поддержать территориальную оборону, которую начали создавать до начала полномасштабного вторжения. Бронежилеты, каски, обмундирование", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев передала бойцам на передовую дежурную партию помощи. В частности, это автомобили Isuzu D-Max и FVP-дроны.

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