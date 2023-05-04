Переменная облачность и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 мая

В Киеве и Киевской области в пятницу, 5 мая, переменная облачность, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 5 мая. Переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью 4-9°С, днем 11-16°С; в Киеве ночью 6-8°С, днем 14-16°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 5-7 мая по Киевской области и Киеву ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Жителей столичного региона призвали осторожничать в обращении с огнем на открытом воздухе.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 5 мая в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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