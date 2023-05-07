Переменная облачность и до +13°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 7 мая

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 7 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 7 мая. Переменная облачность, без осадков. Температура по области днем 9-14°С тепла; в Киеве днем 11-13°С", – рассказали в пресс-службе.

В Белой Церкви днем +10°С…+12°С; Мироновка +11°С…+13°С; Фастов +10°С…+12°С; Яготин +11°С…+13°С; Барышевка +11°С…+13°С; Борисполь +11°С…+13°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 7 мая весь день в Киеве будет облачным. Без осадков.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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