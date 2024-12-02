Остановился транспорт, пешеходы склонили головы: в Киеве на Майдане минутой молчания почтили память погибшего Героя. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 2 декабря, на Майдане Незалежности почтили память погибшего украинского воина. На минуту остановилось движение транспорта перед траурным кортежем, а пешеходы склонили голову в знак скорби.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Вечная память и слава Герою!

Так, утром понедельника, 2 декабря, по улице Крещатик проезжал траурный кортеж с погибшим защитником Украины. На Майдане Незалежности он остановился, после чего из машин вышли военные и родные героя, чтобы почтить его память.

В этот момент также остановилось движение транспорта по главной улице столицы – водители и пешеходы склонили головы в знак скорби за Героем, который отдал самое дорогое – жизнь – за нашу свободу.

Напомним, в Киеве 1 ноября провели в последний путь младшего сержанта 49 отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" Андрея Романюка на псевдо "Воробей". Он еще подростком приобщился к участникам Революции Достоинства, а в 16 лет добровольцем стал на защиту Украины от российского вторжения с оружием в руках.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области в результате полученных травм скончался военный, пулеметчик Павел Жалоба. Сердце украинского воина остановилось 27 ноября.

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