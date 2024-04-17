Остался верен присяге: на фронте погиб военный из Киевщины Олег Момотенко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Олег Момотенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Богуславского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Имеем еще одну горькую потерю, во время выполнения боевой задачи погиб наш Герой – старший сержант Момотенко Олег Петрович", – рассказали в пресс-службе.

Защитник Украины родился 27 января 1979 в Исайках. С детских лет он очень любил со своим родным дядей заниматься спортом, особенно в зимнее время кататься на лыжах, мастерски маневрируя на естественных трамплинах родной деревни.

После окончания школы он поступил в Богуславский центр профессионально-технического образования на специальность "Повар-кондитер", а дальше юношу ожидала срочная служба, которую он проходил в Луганской области. После демобилизации устроился на работу в Службу безопасности Украины, впоследствии стал работать водителем-охранником.

Когда 24 февраля 2022 началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Олег в тот же день покинул работу и одним из первых пришел добровольцем.

"Сначала нес службу во рту охраны, а затем, взяв в руки оружие, стал на защиту Украины. К сожалению, 13 апреля 2024 года Момотенко Олег Петрович погиб вблизи села Синьковка Купянского района Харьковской области, выполняя боевое задание", – добавили в горсовете.

У защитника Украины остались мать, отчим, две дочери, сестра и младший брат.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Запорожской области погиб военный из Киевской области Андрей Листуха. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 апреля.

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