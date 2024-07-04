Основывается на предположениях и не подтверждается фактами: в КГГА отреагировали на заявление украинского омбудсмена

Информация, опубликованная украинским омбудсменом о том, что дети-сироты стали прикрытием для родственников киевских чиновников, чтобы нелегально выехать за границу и избежать мобилизации, основывается на предположениях. Она не подтверждается конкретными фактами.

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Об этом сообщает Служба по делам детей и семье КГГА. Несовершеннолетние украинцы два года находятся в Германии.

"Информация, опубликованная Уполномоченным Верховной рады по правам человека в официальных источниках, основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами. Служба по делам детей и семьи напомнила, что в феврале – начале марта 2022 года не существовало порядков и механизмов эвакуации детей. Органы государственной власти не давали указаний и рекомендаций по порядку дальнейших действий", - говорится в сообщении.

Как отметили в Службе, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину перед столицей встала задача быстро принять решение о спасении и эвакуации детей. В частности, воспитанников центров социально-психологической реабилитации, непосредственную ответственность за которые несет государство.

Тогда при поддержке местных властей эвакуировали в безопасные условия около 1500 детей-сирот. В составе эвакуационной группы из центров социально-психологической реабилитации детей Киева выехали в Германию 67 детей, продолжают находиться в эвакуации 30. Остальные дети устроены в семейные формы воспитания.

В пресс-службе КГГА напомнили, что местные власти без помощи какого-либо государственного органа после переговоров с Правительством Германии эвакуировали детей в город Вупперталь земли Северный Рейн – Вестфалия.

Воспитанники центров социально-психологической реабилитации детей не могли быть эвакуированы без профессионального сопровождения. Поэтому сформировали группу сопровождающих с опытом работы в детских коллективах и навыками сопровождения группы детей. Вопрос содержания и воспитания детей в Германии находился и продолжает находиться на личном контроле мэра Вупперталя и Киевского городского головы.

"Вопрос Уполномоченного Верховной рады по правам человека "где дети?" звучит от должностного лица такого уровня абсолютно непрофессионально, ведь во время мониторинговых визитов представителям офиса омбудсмена беспрепятственно предоставлена информация обо всех без исключения находившихся или продолжающих находиться в эвакуации детях! Представители учреждения, которое приняло наших детей, крайне возмущены некомпетентным и пренебрежительным поведением представителей мониторинговой группы и отсутствием уважения к Правительству Германии, которое более 2 лет удерживает наших детей! Тезис о схеме для выезда за границу и уклонение родственников чиновников абсолютно манипулятивный и необоснованный", – отметили в Службе.

Ранее Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале опубликовал пост. В нем сообщалось, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, стали прикрытием для близких родственников киевских чиновников, чтобы нелегально уехать за границу и избежать мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве таксист Uklon отказался ждать клиентку с ребенком, уехал, а затем, когда женщина пыталась узнать, что произошло, обзывал ее с использованием нецензурных слов. Видео с рассказом о своих действиях водитель выложил в соцсетях, при этом называя украинский язык, на котором общалась киевлянка, "жлобским".

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