Оккупанты атаковали Киевскую область: пострадали шесть человек, среди них – ребенок

В ночь на 14 ноября Россия устроила очередную массированную комбинированную атаку на Украину, под ударом оказалась, в частности, и Киевщина. В пристоличном регионе в нескольких районах вспыхнули пожары: горели дома, авто и складские помещения.

Видео дня

Пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них – ребенок. О последствиях атаки рассказал начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Что известно

По данным Киевской ОВА, во время ночной воздушной атаки РФ в области пострадали по меньшей мере шесть человек. Такие данные Калашник озвучил в 03:51 ночи.

В Фастовском районе пострадал мужчина 1985 года рождения. С множественными ранами плеча он госпитализирован в местную больницу.

В Вышгородском районе травмированы три человека. У мужчины 47 лет резаная рана предплечья. Он госпитализирован в местную больницу. У ребенка 7 лет – травма лица. Также травмирован мужчина 56 лет. С диагнозом рана лобной области головы он также госпитализирован в больницу.

В Бучанском районе у женщины 1969 года рождения посечена рука.

Во всех трех районах, добавил Калашник, горели частные дома.

В Белой Церкви пострадал мужчина 1970 года рождения. С термическими ожогами тела он госпитализирован в местную больницу.

В Белоцерковском районе зафиксировано возгорание складских помещений.

В Обуховском районе горел легковой автомобиль

"В целом последствия вражеской атаки фиксируются в пяти районах области. Под ударом частные дома, складские и производственные помещения, автомобили людей. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", – писал Калашник около 4 часов утра.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Киев "Шахедами" и "Кинжалами": есть жертва, пострадали десятки людей. Во многих районах столицы фиксировались пожары, в том числе в многоэтажках.